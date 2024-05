Atalanta-Torino e Napoli-Lecce LIVE

Due le partite in programma alle 18 nella 38^ e ultima giornata di Serie A. Fari puntati al Gewiss Stadium sull'Atalanta, reduce dallo storico trionfo in Europa League, che ospita il Torino ancora in corsa per le coppe attraverso il 9° posto. Lo contende al Napoli, indietro di un punto in classifica, che affronta il Lecce al 'Maradona'