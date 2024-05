Sulle note di 'Pioli is on fire' San Siro ha voluto salutare Stefano Pioli, al termine della sua ultima panchina da allenatore del Milan. Con la musica al massimo, nonostante i festeggiamenti, Pioli ha preso in mano il microfono per ringraziare i tifosi: "Abbiamo sofferto e gioito insieme. Avete acceso il mio cuore, non vi dimenticherò. Grazie"

MILAN SALERNITANA 3-3, GLI HIGHLIGHTS