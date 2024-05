Le partite di Serie A di oggi

La domenica del 38^ turno di Serie A. Su Sky e in streaming su NOW , alle 18.00 Atalanta-Torino, in diretta sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e alle 20.45 Frosinone-Udinese, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

Domenica 26 maggio è l'ultimo giorno del campionato di Serie A. La giornata si articola con due appuntamenti delle 18.00 - Atalanta-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e Napoli-Lecce. Mentre sono quattro le partite in contemporanea alle 20.45: Frosinone-Udinese, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, Empoli-Roma, Lazio-Sassuolo e Verona-Inter.