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Risultati Serie A, risultati e gol in diretta live dell'ultima giornata

live formazioni

Si chiude il campionato con gli ultimi verdetti: l'Empoli si gioca la salvezza contro la Roma con la coppia Cancellieri-Destro (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) e guarda allo scontro diretto Frosinone-Udinese, con Cheddira che sfida Lucca. L'Inter (la 1^ con Oaktree) a Verona con Arnautovic-Thuram, c'è Castellanos nella Lazio che affronta il Sassuolo. Le tre gare in diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI-ROMA

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Cacace; Cancellieri, Destro. All. Nicola

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski. All. De Rossi

FROSINONE-UDINESE

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Lucca, Brenner. All. Cannavaro

LAZIO-SASSUOLO

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Rovella, Kamada, Pellegrini; Vecino, Zaccagni; Castellanos. All. Tudor

SASSUOLO (3-5-2): Cragno; Erlic, Viti, Ferrari; Missori, Obiang, Lipani, Thorstvedt, Doig; Volpato, Mulattieri. All. Ballardini

VERONA-INTER

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Tchatchoua, Coppola, Cabal, Vinagre; Serdar, Belahyane; Mitrovic, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, C.Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi

in evidenza

I verdetti in ballo

Il Frosinone si salva se:

  • vince o pareggia con l'Udinese
  • perde e l'Empoli non vince contro la Roma

L'Udinese si salva se:

  • vince col Frosinone
  • pareggia e l'Empoli non vince contro la Roma
  • perde e l'Empoli perde contro la Roma
  • se perde e l'Empoli pareggia si va allo spareggio

L'Empoli si salva se:

  • vince contro la Roma
  • se pareggia e l'Udinese perde si va allo spareggio

La Lazio si assicura aritmeticamente l'Europa League se:

  • vince o pareggia col Sassuolo
  • se perde dovrà aspettare il recupero di Atalanta-Fiorentina (con i viola a -3 ma con una migliore differenza reti rispetto ai biancocelesti)
LIVE

I risultati delle 18

Il Napoli chiude la sua ultima partita da campione in carica con un altro deludente pareggio contro il Lecce, l'Atalanta festeggia l'Europa League con un altro rotondo successo ai danni del Torino.

RIVIVI I MATCH

Battute finali

Ultime quattro gare del campionato (in attesa del recupero di Atalanta-Fiorentina) e obiettivi ancora in ballo.

LA CLASSIFICA

Verona-Inter, le formazioni ufficiali

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Tchatchoua, Coppola, Cabal, Vinagre; Serdar, Belahyane; Mitrovic, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, C.Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi

Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Rovella, Kamada, Pellegrini; Vecino, Zaccagni; Castellanos. All. Tudor

SASSUOLO (3-5-2): Cragno; Erlic, Viti, Ferrari; Missori, Obiang, Lipani, Thorstvedt, Doig; Volpato, Mulattieri. All. Ballardini

Frosinone-Udinese, le formazioni ufficiali

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Lucca, Brenner. All. Cannavaro

Empoli-Roma, le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Cacace; Cancellieri, Destro. All. Nicola

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski. All. De Rossi

statistiche

Verona-Inter

Tra le avversarie contro cui l’Inter è imbattuta in Serie A in trasferta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), l’Hellas Verona è quella che ha affrontata più volte nel periodo: 12 (9 vittorie, 3 pareggi), in cui inoltre ha segnato una media di 2.6 reti a incontro.

statistiche

Frosinone-Udinese

Il Frosinone potrebbe evitare la retrocessione per la prima volta nella sua storia in Serie A; nei due precedenti campionati di massima serie, infatti, non è mai riuscito a ottenere la “salvezza” (19° posto in classifica sia nel 2015/16 che nel 2018/19).

statistiche

Lazio-Sassuolo

La Lazio ha segnato esattamente due reti in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato contro il Sassuolo e non ha mai realizzato più di un gol in più incontri consecutivi in Serie A contro questa avversaria.

statistiche

Empoli-Roma

L’ultimo successo casalingo dell’Empoli contro la Roma in Serie A risale al 17 febbraio 2007: 1-0, grazie al gol di Nicola Pozzi, con Luigi Cagni allenatore; da allora, cinque successi giallorossi e due pareggi in sette gare al Castellani tra le due formazioni nel massimo campionato.

statistiche

Lazio-Sassuolo

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime sette trasferte nel massimo campionato contro la Lazio (1 pari, 5 ko): 2-1 l’11 luglio 2020, con le reti di Giacomo Raspadori e Francesco Caputo che hanno ribaltato il vantaggio iniziale biancoceleste firmato da Luis Alberto.

statistiche

Verona-Inter

L’Hellas Verona ha subito gol in ciascuna delle ultime 25 partite di campionato contro l’Inter: l’ultima clean sheet dei gialloblù contro i nerazzurri in Serie A risale al 9 febbraio 1992, un successo interno per 1-0 con Eugenio Fascetti in panchina.

statistiche

Frosinone-Udinese

Perfetto equilibrio nelle due sfide tra Frosinone e Udinese in casa dei ciociari in Serie A: successo dei gialloblù il 6 marzo 2016 (2-0 con Roberto Stellone allenatore) e vittoria dei friulani il 12 maggio 2019 (3-1 con Igor Tudor alla guida).

statistiche

Empoli-Roma

La Roma ha vinto tutte le ultime otto partite contro l’Empoli in campionato, solo una volta i giallorossi hanno ottenuto più

successi di fila contro una singola avversaria nella loro storia in Serie A: 10 vittorie consecutive contro l’Udinese tra l’ottobre 2013 e il febbraio 2018.

statistiche

Lazio-Sassuolo

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Sassuolo (le tre più recenti senza subire gol) e non è mai arrivata a cinque successi di fila contro i neroverdi nella competizione (quattro vittorie anche tra ottobre 2016 e febbraio 2018 con Simone Inzaghi in panchina).

statistiche

Verona-Inter

L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime sette gare di Serie A contro l’Hellas Verona: i nerazzurri sono riusciti a ottenere più successi consecutivi contro una singola avversaria in campionato nel corso delle ultime 55 stagioni solo contro Catania (otto, tra il 1984 e il 2009), Empoli (nove, tra il 2015 e il 2022) e Pescara (otto, tra il 1988 e il 2017).

statistiche

Frosinone-Udinese

L’Udinese è rimasta imbattuta in quattro delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi), l’unico successo dei ciociari risale al 6 marzo 2016: 2-0 al Matusa. In più, nelle cinque sfide tra Frosinone e Udinese in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: pareggio nel match d’andata (0-0).

statistiche

Empoli-Roma

Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in Serie A, l’Empoli è quella contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di partite in percentuale in Serie A: 74%, 23 su 31 sfide, completano il quadro cinque pareggi e tre successi del club toscano.

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La partita tra Frosinone e Udinese si gioca domenica 26 maggio alle 20.45 e sarà in diretta...

Dove vedere Frosinone-Udinese

Dove vedere Hellas Verona-Inter in tv

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La partita tra Verona e Inter si gioca domenica 26 maggio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app...

Dove vedere Hellas Verona-Inter in tv

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La partita tra Empoli e Roma si gioca domenica 26 maggio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app...

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