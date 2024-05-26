FORMAZIONI UFFICIALI
EMPOLI-ROMA
EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Cacace; Cancellieri, Destro. All. Nicola
ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski. All. De Rossi
FROSINONE-UDINESE
FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco
UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Lucca, Brenner. All. Cannavaro
LAZIO-SASSUOLO
LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Rovella, Kamada, Pellegrini; Vecino, Zaccagni; Castellanos. All. Tudor
SASSUOLO (3-5-2): Cragno; Erlic, Viti, Ferrari; Missori, Obiang, Lipani, Thorstvedt, Doig; Volpato, Mulattieri. All. Ballardini
VERONA-INTER
VERONA (4-2-3-1): Perilli; Tchatchoua, Coppola, Cabal, Vinagre; Serdar, Belahyane; Mitrovic, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni
INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, C.Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi