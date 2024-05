L’Udinese è rimasta imbattuta in quattro delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi), l’unico successo dei ciociari risale al 6 marzo 2016: 2-0 al Matusa. In più, nelle cinque sfide tra Frosinone e Udinese in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: pareggio nel match d’andata (0-0).