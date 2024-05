Gol e spettacolo a Perth: Milan-Roma finisce 2-5

La Roma batte il Milan a Perth, in Australia, nell'amichevole di fine stagione organizzata per ricordare i 30 anni dalla scomparsa di Agostino Di Bartolomei. Bonera sulla panchina dei rossoneri, De Rossi regolarmente alla guida dei giallorossi. Gol di Baldanzi, Hernandez, Abraham, Angelino, Okafor, Dybala e Azmoun. Esordio per Almaviva, il bambino della fascia all'addio di Totti

La stagione di Milan e Roma si chiude in Australia , dove le due squadre si sono affrontate oggi in un'amichevole disputata nel ricordo di Di Bartolomei, scomparso il 30 maggio 1994 . Spettacolo ed emozioni a Perth con le due squadre che hanno indossato una maglia speciale con la patch per Agostino. Sulla panchina rossonera c'era Daniele Bonera - dopo l'addio di Stefano Pioli - , la Roma invece è stata guidata regolarmente da Daniele De Rossi.

ROMA (3-4-3) : Svilar (46′ Boer); Llorente (57′ Feola), Smalling (C), Ndicka (82′ Mirra); Huijsen (71′ Litti), Bove, Aouar (82′ Tumminelli), Angelino (71′ Della Rocca); Dybala (83′ Almaviva), Abraham (46′ Azmoun), Baldanzi (57′ Nardozi) All. Daniele De Rossi

MILAN (4-3-3) : Sportiello (46′ Nava); Calabria (C) (46′ Tomori), Gabbia (46′ Thiaw), Kalulu (73′ Simic), Florenzi (46′ Musah); Adli, Reijnders (67′ Zeroli), Pobega (67′ Terracciano); Jimenez, Giroud (46′ Okafor), Theo Hernandez (46′ Bartesaghi) All. Daniele Bonera

La cronaca

Tanti gol ed altrettante emozioni sugli spalti dell'Optus Stadium, a Perth. I primi a passare in vantaggio sono i giallorossi con Baldanzi: Pobega devia un filtrante di Dybala verso di lui che, da dentro l'area di sinistro, sblocca la partita battendo Sportiello. I rossoneri però sono bravi a ristabilire la parità con un gran gol di Hernandez: Adli crossa dalla sinistra, il francese si coordina al volo da fuori area e la mette alle spalle di Svilar. Dopo un miracolo di Svilar, la Roma chiude il primo tempo in avanti con un gol di Abraham arrivato al 47'. Il secondo tempo riparte a ritmi alti. Nel giorno dell'ufficialità del suo riscatto da parte della Roma, Angelino festeggia con un gol, quello del 3-1. Ma nel giro di pochi minuti succede di tutto: al 55' segna Okafor e due minuti dopo Dybala riporta in vantaggio i suoi con un tiro a giro. E' grande spettacolo a Perth, dove l'amichevole si conclude con la cinquina giallorossa: l'ultimo gol porta la firma di Azmoun, dopo un'azione personale. Negli ultimi minuti della gara, c'è stato spazio anche per l'esordio con la Roma di Mattia Almaviva, il bambino che nel giorno dell'addio di Francesco Totti aveva ricevuto, dall'ex capitano giallorosso, la fascia all'Olimpico.