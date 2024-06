"Le informazioni che abbiamo non sono molto concrete. Questo Mondiale per Club rappresenta un ulteriore un sovraffollamento del calendario . Parliamo di più partite internazionali, con un nuovo format in Champions League. Proprio per questo andrebbe rivisto il calendario ". Parola di Giuseppe Marotta . Intervenuto a 'Rai Radio Anch'io', il presidente dell’Inter si è soffermato sul tema Mondiale per Club, ribadendo anche la necessità, per via dell’eccessivo numero di partite, di avere una Serie A a 18 squadre . "Se il Mondiale rappresenta una vetrina e un motivo di orgoglio, allora dobbiamo tutelare anche il lavoro dei ragazzi. E splicitamente dico che la Serie A andrebbe ridotta a 18 squadre . Il rischio di infortuni troppo elevato: basti pensare che Barella ha giocato 52 partite tra agosto 2022 e giugno 2023".

"Non dobbiamo porci limiti"

Poi sul tema Inter, in particolare su Inzaghi e sull'ipotesi di vederlo come prossimo ct dell'Italia: "È giovane e ha tempo per fare ancora esperienza. Penso che abbia fatto un grande salto in avanti, nonostante subisca sempre tanta pressione. Spero che rimanga con noi per tanti anni". Sul rinnovo di Lautaro, invece, conferma quanto spiegato ieri a Sky: "Contratto virtualmente già firmato. Dobbiamo solo raccogliere la firma, ma al momento è impegnato con la sua nazionale. Non c’è però nessun tipo di problema. Questo rinnovo è già un acquisto". Mentre sulla prossima stagione e sul considerare la Champions come obiettivo: "Non dobbiamo porci limiti. Siamo l’Inter. Rappresentiamo un club storico che ha vinto tanti trofei. Dobbiamo sempre essere competitivi".