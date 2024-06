Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Il Napoli non cambia idea: Kvara è incedibile. Un concetto che ha ribadito in un comunicato diffuso nella notte tra domenica e lunedì: "In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia". QUI L'APPROFONDIMENTO