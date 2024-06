Torino, Juric saluta i tifosi: "Abbiamo gioito e pianto insieme"

Ivan Juric lascia il Torino dopo tre stagioni. La notizia era nota da tempo e ieri è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Paolo Vanoli come nuovo allenatore granata. Oggi invece lo stesso Juric ha salutato il popolo granata con un messaggio rilanciato dal club sul sito e sui canali social

Dopo l'ufficialità dell'ingaggio di Paolo Vanoli come nuovo allenatore il Torino ospita sul suo sito e sui supi canali social il saluto di Ivan Juric che dopo tre stagioni lascia il club granata: "Un abbraccio caloroso a tutto il mondo Toro, abbiamo gioito e pianto insieme, abbiamo litigato e ci siamo riabbracciati. Ringrazio tutti per la vicinanza nei momenti difficili e mi sento orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme in questi tre anni. Il Toro che lascio è un Toro di belle speranze e dei ragazzi meravigliosi, sono loro il mio orgoglio più grande".