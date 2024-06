Palladino: "Qui un sogno. Partiamo con difesa a 3"

Giornata di conferenza stampa in casa Fiorentina con la presentazione del nuovo allenatore Raffaele Palladino. "Per me Firenze è una tappa meravigliosa, 2 anni fa allenavo la Primavera: per me è un sogno. Darò tutto me stesso, lavorando ogni momento per questa società. Non mi piace promettere ma darò tutto me stesso per dare soddisfazione ai tifosi, perché arrivare al Franchi è incredibile e sono un punto di forza, è importante averli dalla nostra parte. Sono arrivato preparatissimo, perché la Fiorentina è una grande squadra, Italiano ha raggiunto obiettivi fantastici, c'è una grande ossatura, merito anche della società. E' stato fatto un percorso e va portato avanti, la rosa è forte, c'è grande sintonia con la società. C'è grande empatia, stiamo valutando tutto. Vogliamo lavorare per il bene di questa società".