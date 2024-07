Conte inizia la nuova avventura in A col Napoli in trasferta a Verona, proprio come nell’anno dello scudetto di Spalletti. Alla 2^ prima in casa col Bologna, poi Parma alla 3^. Primo big match per Conte il 22 settembre, proprio con la Juve a Torino. Alla 10^, nell’unica infrasettimanale, il Milan a San Siro, prima di un ciclo duro con Atalanta, Inter e Roma tutte di fila a novembre. Ultimo big match alla 30^ col Milan, chiusura in casa col Cagliari

Napoli, esordio e Verona e novembre di fuoco

Il debutto a Verona, il primo big match contro la “sua” vecchia Juve. Antonio Conte inizia la nuova avventura in campionato con il suo Napoli in trasferta contro il Verona, proprio come nell’anno dello scudetto con Spalletti: anche nel 2022 gli azzurri partirono dal Bentegodi e fu l’inizio di un trionfo. Esordio in casa per Conte alla 2^ con il Bologna formato Champions di Italiano, poi sempre in casa col Parma alla terza. Il primo big match per Conte arriva il 22 settembre e non è una partita come le altre: proprio con la Juventus a Torino. Alla 10^, inizia un ciclo durissimo: nell’unica giornata infrasettimanale, il Milan a San Siro, poi a novembre l’Atalanta di Gasperini ospite al Maradona, l’Inter campione d’Italia a Milano e la Roma in casa, tutte di fila. Il girone di ritorno comincia curiosamente esattamente con lo stesso avversario della prima di andata: sempre l’Hellas. Quindi subito un altro ciclo non semplice, tra fine gennaio e inizio febbraio: Atalanta a Bergamo, Juve in casa, Roma all’Olimpico. Alla 27’ Conte aspetta in casa l’Inter, ultimo big match alla 30^ in casa col Milan. Per chiudere, alla 36^ il Genoa in casa, poi Parma in trasferta e ultima in casa contro il Cagliari il 25 maggio.