Il campionato dei giallorossi inizierà a Cagliari, poi alla 3^ il primo super impegno in casa della Juventus. I derby della capitale saranno in programma alla 19^ (prima volta nell'era della Serie A a tre punti) e alla 32^, ma complicata per i ragazzi di De Rossi sarà in particolare la parte finale del calendario con quattro big match consecutivi prima della chiusura sul campo del Torino

IL CALENDARIO DI SERIE A GIORNATA PER GIORNATA