Fonseca: "Il Milan non deve solo vincere, ma anche dare spettacolo"

Paulo Fonseca ha rilasciato un'intervista ai microfoni del club rossonero, alzando l'asticella per la prossima stagione: "Se vogliamo vincere, dobbiamo rischiare. Questo è il mio modo di pensare"

"Non dobbiamo solo vincere, ma anche avere un gioco che appassioni i tifosi". Dopo la conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca è tornato a parlare ai microfoni del club. Il portoghese ha chiari i suoi obiettivi per la prossima stagione e vuole proporre un calcio offensivo: " Dobbiamo dare anche spettacolo . Se vogliamo vincere, dobbiamo rischiare. Dobbiamo avere coraggio di essere diversi. Questo è il mio modo di pensare".

Milan, iniziato il raduno a Milanello

Foto, sorrisi e autografi. Fonseca ha tenuto nella giornata di lunedì 8 luglio il primo allenamento con la squadra ed è apparso subito molto disponibile con i tifosi. Il raduno a Milanello è stata anche l'occasione per l'allenatore di conoscere i giocatori, almeno quelli non impegnati con le nazionali. Al Milan è iniziata una nuova era, in attesa che la rosa venga completata sul mercato.