Napoli giorno 1. Ma forse sarebbe il caso di dire Antonio Conte numero 1. Per acclamazione da parte dei 300 tifosi che hanno seguito il primo allenamento della squadra a Dimaro Folgarida. Subito con l’intensità che dovrà caratterizzare il nuovo corso. Del resto lo aveva detto, anzi garantito, daremo il massimo, sempre. E così è stato, con in campo gli ultimi arrivi Rafa Marin e Spinazzola e gli altri da valutare, a cominciare da Cheddira e Gaetano. Tutti coinvolti, anche Osimhen, in uscita per il mercato e dal campo di allenamento per un problema al piede. Aspettando Kvara e il capitano che attraverso i canali social del club ha messo la parola fine alla possibilità di lasciare Napoli dopo un periodo complicato. I confronti con il presidente e con Conte decisivi per fare chiarezza su una situazione avvelenata soprattutto dalla brutta stagione conclusa a maggio. Ora solo la voglia di ricominciare e lavorare. Amma fatic’ ha scritto. Beh, da questo punto di vista dopo il giorno 1 di Antonio Conte, Di Lorenzo e tutti gli altri potranno stare tranquilli.