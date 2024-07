L’allenatore dell’Atalanta ha parlato al ‘Corriere dello Sport’ dell’ipotesi Napoli: ci ho pensato. Ci sono stati momenti in cui credevo fosse arrivata l’ora di salutare l’Atalanta. A Napoli ora c’è Conte, i tifosi non possono provare dispiacere”. E sull’arrivo di Zaniolo alla Dea: “Borriello mi dice che un giocatore voleva venire da me, uno forte. Era Zaniolo. ho detto ai Percassi che mi interessava ed è arrivato”. E sul suo carattere: "Non sopporto le ingiustizie, sono poco diplomatico"

L’idea Napoli ma il punto fermo resta l’Atalanta . A raccontarlo è l’allenatore della Dea Gian Piero Gasperini all’interno di un’intervista al 'Corriere dello Sport': "Sì, ci ho pensato . Ci sono stati momenti in cui credevo fosse arrivata l’ora di salutare l’Atalanta . Volevo però salutarla senza polemiche e soprattutto senza una delusione. Alla fine, abbiamo vinto e Bergamo ha prevalso. A Napoli ora c’è Conte , i tifosi non possono provare dispiacere".

Uno dei primi acquisti di mercato della Dea è stato Zaniolo : "Un giorno mi telefona Borriello e mi dice che un giocatore voleva venire da me , uno forte. Era Zaniolo . Gli dissi che mi piaceva. Ne ho parlato con D’Amico, poi con Percassi dicendo che questo giocatore mi interessava. Ed è arrivato ". Giocatore che Gasp spera possa ritornare al top: " L’Atalanta non può permettersi acquisti milionari . Coglie le opportunità. Scamacca e De Ketelaere cresciuti? Cresciuti parzialmente, erano soltanto al primo anno". E sui giocatori che lasciano l’Atalanta e rendono diversamente nelle altre squadre: " E’ una leggenda metropolitana, basti pensare a Mancini e Cristante nella Roma, Kessie, Romero, Hojlund allo United...".

"Non sopporto le ingiustizie"

E sulle sue caratteristiche: "Sono Uno che copia. Io osservo, prendo appunti, poi magari non ripeto, ma sono attento a tutto e tutti. Non sopporto le ingiustizie, sono poco diplomatico. Dopo tutto quello che ho dovuto mandare giù…anche se le cose sono migliorate. Anche gli arbitri hanno imparato a conoscermi, si rapportano in modo diverso, anche se devo ammettere che il loro mestiere è diventato impossibile. Basti pensare ai contatti e falli di mani nei quali non si capisce più nulla. In Serie A e nelle coppe si giocano due sport differenti. Un esempio è il Var. Nell’Europeo è intervenuto pochissime volte, mentre da noi arbitra spesso". Infine, sugli allenatori cresciuti grazie a lui: "Thiago Motta a Bologna ha fatto cose eccezionali, proponendo soluzioni nuove, in particolare nel disimpegno dal portiere". E se l'ormai allenatore della Juventus sia il suo allievo migliore: "Ma è arrivato dietro...".