Non si ferma il mercato dell'Atalanta che, dopo aver accolto Zaniolo e Godfrey, è molto vicina a Brescianini del Frosinone. Ma non solo. Per il centrocampo, con il futuro di Koopmeiners ancora in bilico, il nome caldo è quello di Matt O'Riley, classe 2000 del Celtic. Prima offerta da parte dei nerazzurri che hanno proposto una cifra di circa 15 milioni di euro: il club scozzese, per lasciar partire il danese, chiede una somma superiore.

