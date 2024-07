125 anni Milan, Scaroni: "Sarà una grande festa"

"E' una grande festa. Siamo una istituzione iconica e veneranda ma siamo riusciti a rimanere giovanissimi. Suscitiamo emozioni, passioni anche nei giovani. Festeggiare i 125 anni ci proietta verso il futuro": il presidente del Milan Paolo Scaroni presenta così le iniziative del club rossonero per celebrare i 125 anni di storia del Milan. Al centro ci sarà 'l'anima senza tempo dei rossoneri' e sarà un lungo periodo di feste e iniziative. Già nelle amichevoli estive con Rapid Vienna e Barcellona ci sarà modo di iniziare a entrare in un clima di festa, avendo anche gli altri due club 125 anni. A dicembre, poi, mese clou, quando cade la ricorrenza di fondazione del club, nella partita contro il Genoa a San Siro la Prima squadra maschile indosserà - come la prima squadra femminile - la maglia speciale celebrativa realizzata con PUMA insieme ai tifosi del Milan che ne hanno scelto i dettagli. Poi cene di gala, collaborazioni speciali con grandi partner commerciali e già mercoledì l'apertura del nuovo Flagship Store a Milano in via Dante. "In tutta la sua storia - il commento dell'ad Giorgio Furlani - il nostro club è sempre stato un innovatore. Oggi, forti del sostegno e della visione strategica di Gerry Cardinale e RedBird Capital Partners, il Milan sta ponendo le fondamenta per i suoi prossimi 125 anni, per regalare a tutti i tifosi nuovi successi ed emozioni".