Con questo numero ci ha vinto l’Europeo. Da fresco campione d’Europa lo ha scelto anche al Milan. Con l’ufficialità di Morata è stato sciolto anche l’ultimo dubbio: niente numero 9 sulla schiena piuttosto il 7 (ceduto da Adli, che vestirà la 94). Una novità assoluta se si guarda alla storia con i club. Un’abitudine, anche piuttosto positiva, se si guarda invece alla nazionale. Esordio a parte, Morata con le Furie Rosse lo abbiamo sempre visto con il numero 7. Unica parentesi, il 9 durante le qualificazioni per i mondiali in Russia 2018, nella partita contro il Liechtenstein (con doppietta e assist). Un taglio anche con il passato italiano visto che nelle due avventure con la Juventus ha sempre scelto la 9. Quella 9 lasciata libera da Giroud, che cerca ancora un proprietario e che potrebbe andare sulle spalle del secondo attaccante che il Milan sta cercando. Magari proprio quel Fullkrug che i rossoneri stanno trattando. Nessuna "famosa maledizione della 9" dunque, quanto piuttosto una scelta consapevole con la speranza di rivedere queste immagini, magari in uno stadio come San Siro, aggiungendo al rosso spagnolo, il nero milanista.

