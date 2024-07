Con il terzo gol in due partite dell'iraniano e la firma di Salcedo, i nerazzurri vincono anche la seconda amichevole estiva battendo 2-1 la Pergolettese, squadra di Serie C. Esordio per Zielinski, titolare a centrocampo con Asllani e Mkhitaryan, quest'ultimo già tra i più in palla

Il racconto della partita

In attesa del rientro degli altri nazionali, Inzaghi può disporre già di un centrocampo di buon livello con Asllani tra Mkhitaryan e l'esordiente Zielinski, subito lanciato dal primo minuto. Qualche adattamento in più in difesa, con Agoumé da perno centrale tra Bisseck e il giovane Fontanarosa. Il rientro in gruppo di Acerbi si attende nei prossimi giorni. In avanti è Correa ad affiancare Taremi, di nuovo in gol dopo la doppietta al Lugano. Il suo sinistro su filtrante di Mkhitaryan, già tra i migliori in campo, apre il match. Nella ripresa altra perla dell'armeno per Carlos Augusto, fermato però dal palo. Dopo una girandola di cambi, raddoppio di Salcedo con la spaccata in area su cross di Cocchi. Nel finale la Pergolettese buca Di Gennaro, entrato al posto di Martinez, con un colpo di testa di Capoferri. La prossima sfida dei nerazzurri sarà contro il Las Palmas, sabato a Cesena.