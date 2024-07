Come avviene per tutti nuovi arrivati, anche Michele Di Gregorio e Khephren Thuram devono sottoporsi al rito di presentazione “canora”. Così, davanti ai compagni di squadra in ritiro a Herzogenaurach, in Germania, il portiere sceglie "50 Special" dei Lunapop, mentre il francese opta per "Il mio canto libero", di Lucio Battisti. Poi tocca ai neoacquisti della Next Gen in un clima disteso e festoso. Le performance non sono indimenticabili, ma il tentativo è più che apprezzabile…

