Il mercato rossonero

La tournée sarà lunga e faticosa: e al fianco di Fonseca ci sarà anche la dirigenza al gran completo. Con Ibra in testa. Reduce da giorni di confronto con Cardinale: ci sono in ballo futuro e ambizioni del nuovo Milan. Il mercato rossonero non ha ancora preso definitivamente quota, e l’attenzione sui bilanci e la convinzione di non voler partecipare ad aste per nessuno degli obiettivi prefissati, impone pazienza e ancora un po’ di attesa. Intanto si parte. Al rientro dagli Stati Uniti, per la ripresa a Milanello prevista per il 10 agosto, tifosi e probabilmente anche Fonseca sperano di vedere il vero Milan.