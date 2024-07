Mattinata dedicata alla gita in montagna - che di solito ospita la coppa del mondo di sci - per i giocatori e lo staff dell' Udinese, che continua la sua preparazione a Bad Kleinkirchheim (Austria). Volti sorridenti per la foto di gruppo che ritrae i calciatori bianconeri - arrivati in vetta con la cabinovia - dopo avere organizzato una grigliata brasiliana sui verdi prati della Carinzia.

