Napoli, poker all'Egnatia: esordio di Buongiorno

Buonissima prova del Napoli di Conte al Patini di Castel di Sangro. Il Napoli batte 4-0 gli albanesi dell'Egnatia. Due gol per tempo: nella prima frazione segnano Kvaratskhelia e Politano, nella ripresa vanno in rete Simeone e Ngonge (che colpisce anche una traversa). Esordio nel secondo tempo con la maglia Azzurra anche per Buongiorno

NAPOLI-EGNATIA 4-0

21' Kvaratskhelia, 30' Politano, 52' Simeone, 69' Ngonge

NAPOLI 1° TEMPO (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Cheddira; Kvaratskhelia. All. Conte



NAPOLI 2° TEMPO (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Buongiorno, Juan Jesus; Zerbin, Folorunsho, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Raspadori; Simeone. All. Conte

Il toccante minuto di raccoglimento per la tragedia alle Vele di Scampia ha anticipato il fischio d'inizio tra Napoli e Egnatia al Patini di Castel di Sangro. Conte sperimenta, nel primo tempo, un tridente (2+1) molto imprevedibile con i tre davanti: Kvaratskhelia (soprattutto), Cheddira e Politano ad alternarsi da riferimento più avanzato. Il Napoli ha un buon ritmo e proprio al 21' passa con Kvaratskhelia: l'assist è di Lobotka, controllo e conclusione in diagonale del georgiano che porta in vantaggio i suoi. La squadra di Conte continua a spingere ed è Politano a trovare il raddoppio con una conclusione dal limite dell'area. Prima della fine della prima frazione, Cheddira sfiora la rete del 3-0 ma si fa parare la conclusione a tu per tu con Dabjani.



Nella ripresa, l'allenatore del Napoli cambia tutti gli effettivi: Simeone è il terminale offensivo, Ngonge e Raspadori alle sue spalle. Esordisce anche Buongiorno. Dopo soli 7' dall'inizio della ripresa arriva il 3-0 del Napoli: Zerbin serve in verticale Simeone che non sbaglia davanti al portiere avversario. Il Napoli spinge e Ngonge colpisce la traversa dagli sviluppi di un angolo. Lo stesso Ngonge al 69' trova il gol del 4-0 con un bel cucchiaio sempre su assist di Zerbin. A una manciata di minuti dal termine, Buongiorno sfiora il suo primo gol in Azzurro con un colpo di testa che finisce di poco a lato.