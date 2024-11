Dopo la sconfitta contro il Verona, i giallorossi sono tornati al lavoro a Trigoria. Il futuro di Juric è sempre in bilico e le riflessioni sono in corso da parte della proprietà, anche grazie all'aiuto di un'agenzia specializzata nell'individuazione di allenatori e direttori sportivi liberi, utilizzata in passato da Real Madrid e Barcellona. Le ultime news nel VIDEO con l'inviato Angelo Mangiante

JURIC DOPO VERONA ROMA: "COMMESSI TROPPI ERRORI"