Ancora una vittoria, la terza di fila in campionato, e la Lazio si ritrova al terzo posto a -3 dalla vetta. Contro il Cagliari ha dovuto soffrire un po’, ma Marco Baroni – premiato nel prepartita come “allenatore del mese di ottobre” – non disdegna le vittorie che arrivano anche così, ogni tanto: “Oggi devo fare i complimenti alla squadra perché anche quando non sei ‘pulito’ come altre volte devono venire fuori lo spirito e la voglia”, dice a Sky. “Sono aspetti fondamentali quando si giocano tante partite ravvicinate”. E se a deciderla è stato un rigore di Zaccagni partito dalla panchina, viene da pensare che i cambi e le rotazioni possano essere un segreto di questa squadra: “Normale – commenta Baroni - ho tanti giocatori bravi. Oggi sono partiti fuori Zaccagni, Pedro, Vecino, Dele-Bashiru, Tchaouna… Questi per me sono tutti titolari. La classifica? La nostra ambizione è il lavoro: migliorarci tutti, e la squadra sta crescendo. La classifica ci fa piacere ma sarebbe un errore guardarla. Noi guardiamo avanti. Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni, non ci siamo dati un obiettivo specifico”. Tutto gira al meglio, insomma, ma Baroni trova ugualmente qualcosa in cui la sua Lazio può migliorare: “Dobbiamo far crescere ancora alcuni giocatori, come Noslin o Tchaouna, nella fiducia e nella presenza nel ruolo. Ci stanno lavorando”.

approfondimento Le pagelle di Lazio-Cagliari 2-1