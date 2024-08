Orsato, ufficiali le dimissioni. In futuro...

Il 48enne veneto ha ufficializzato la decisione, preannunciata in un'intervista a Sky Sport, con una lettera le dimissioni dalla Can. Iscritto alla sezione di Schio (Vicenza), Orsato ha diretto per l'ultima volta in Serie A lo scorso 2 giugno, nella partita Fiorentina-Atalanta. A livello internazionale ha chiuso la carriera durante il recente Europeo di calcio arbitrando Serbia-Inghilterra, Svizzera-Germania, Portogallo-Slovenia e Inghilterra-Svizzera, che resta così l’ultima gara diretta in carriera