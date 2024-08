Super sabato di amichevoli per le squadre di Serie A, a due settimane dall'inizio del campionato. 1-1 della Roma con l'Olympiacos con l'esordio di Soulé, Dovbyk e Dahl. 3-0 del Torino contro il Metz, il Cagliari riagguanta il Modena nel recupero, 2-2 tra Monza e Sassuolo. Alle 21 la Juve di Thiago Motta sfida il Brest, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

