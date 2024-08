Elkann: "Juve, niente alibi. Motta uomo giusto"

John Elkann, ceo di Exor, parla del nuovo allenatore della Juventus Thiago Motta: "Ha l'esperienza necessaria per lavorare con il nostro gruppo. È la persona di cui abbiamo bisogno. Il collettivo della Juventus ha un potenziale straordinario. L'anno zero è lasciarsi dietro quello che è accaduto in passato, premere il tasto 'reset' e guardare avanti. Gli atleti, le squadre forti sono quelle che hanno queste capacità, senza entrare in situazioni di alibi. D'altra parte è normale che siano tutti contro di te: se competi, lo fai con i più forti al mondo che vogliono batterti. Ed è normale che se i risultati non arrivano, i tifosi non siano contenti". Elkann ha rilasciato l'intervista a Casa Italia, perché si trova a Parigi per assistere ai giochi olimpici.

"Hamilton alla Ferrari per vincere"

Un pensiero anche sulla Formula 1 per il ceo di Exor: "Hamilton e la Ferrari si sono trovati, lui viene da noi per vincere e noi con lui diventiamo più forti nell’anticipare quelle che sono le sfide del futuro. Parliamo di un grandissimo atleta che è molto motivato a diventare per l’ottava volta campione del mondo, come dimostrano le ultime gare. Non viene certo in Ferrari per godersi la pensione, vuole giocarsela. Del resto basta guardare i grandi dell’ultimo decennio: Djokovic, Federer, Hamilton, Ronaldo, Messi, che cos’hanno in comune? La longevità. Hanno superato con un’enorme forza di volontà i condizionamenti fisici".