Termina in pareggio l'amichevole tra il Southampton e la Lazio. Gli inglesi si portano subito avanti con Brereton Diaz, che si accentra dalla fascia sinistra e batte Provedel con un tiro sul secondo palo. La squadra di Baroni fatica a entrare in partita, lasciando il possesso agli avversari. Il Southampton, però, commette diversi errori in fase di impostazione, permettendo ai biancocelesti di rendersi pericolosi. La Lazio aumenta il pressing e inizia a prendere le misure al gioco degli inglesi. Alla mezz'ora, Castellanos approfitta di un pallone recuperato da Zaccagni per calciare in porta, ma il suo tiro termina a lato. Poco dopo, l'attaccante ci riprova con una girata dal limite dell'area e questa volta non sbaglia. Trovato il pareggio, i biancocelesti sfiorano il sorpasso con Lazzari che anticipa il portiere avversario e a porta vuota colpisce il palo.