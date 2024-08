Oltre a Galeno e a Todibo, i bianconeri continuano a lavorare per Nico Gonzalez. La proposta è quella di un’operazione con scambio che i viola però non accettano. La trattativa dipenderà quindi da altri incastri di mercato: visto che il sogno Koopmeiners è complicato, la Juventus potrebbe investire quei soldi – o in parte – proprio su Nico. APPROFONDISCI QUI