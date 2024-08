Sono ridotte al lumicino le speranze di vedere Nicolò Zaniolo in campo contro il Real Madrid nella sfida per la Supercoppa Europea tra Atalanta e Real Madrid. Il giocatore non ha ancora superato la tendinite che lo tormenta da qualche giorno. Prima della partenza per Varsavia verrà rivalutato. La finale di Supercoppa è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Spor Calcio, Sky Sport 4K e NOW TV alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD