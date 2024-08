Castrovilli: "La Lazio è la mia rinascita"

Il centrocampista della Lazio è stato presentato in conferenza stampa: "Andrò sempre a 100 all’ora. La Lazio è la mia rinascita. Derby? vengo da Bari e so che vuol dire avere questo tipo di pressione". Oltre a lui, presentati anche gli altri acquisti: Tchaouna, Tavares e Dele-Bashiru SERIE A, IL CALENDARIO 2024-25

"A prescindere da quello che sarà il mio ruolo, andrò sempre a 100 all’ora. Scegliere la Lazio è stato facile, l’ho voluta fortemente. Per me la Lazio è rinascita". Così Gaetano Castrovilli, centrocampista della Lazio, nella conferenza di presentazione da nuovo giocatore biancoceleste. L’azzurro, oltre alle ambizioni in vista della nuova stagione, ha parlato anche del tema infortuni: "Spero di averli accantonati". E sul derby: "In questi giorni in tanti mi hanno fermato e chiesto del derby. Sono molto focalizzati su questo, ma io vengo da Bari e so che vuol dire avere questo tipo di pressione". Infine, sui suoi obiettivi: "Uno degli obiettivi è chiaramente quello di tornare in Nazionale, ma tutto dipende dalla testa. Se non stai bene mentalmente le gambe non vanno. Voglio dare una mano a questo squadra. Ho trovato delle belle persone. Sono contento di tutto ciò. Vogliamo far divertire i nostri tifosi e vincere".

Tchaouna: "La Lazio mi aiuterà ad avvicinarmi alla Nazionale francese" Giornata di presentazione anche per Loum Tchaouna: "Sono molto felice di essere alla Lazio – ha detto. L’ambiente è molto combattivo e sono sicuro che in questa squadra posso progredire sia dal punto di vista tecnico che tattico". Poi, sulle sue caratteristiche: "Sono un giocatore combattivo che cerca di fare un gioco veloce. Essere alla Lazio mi permette di avvicinarmi ai livelli che voglio raggiungere. Poter giocare nella Lazio mi aiuterà anche ad avvicinarmi alla Nazionale francese"

Nuno Tavares: "Guendouzi importante per il mio arrivo alla Lazio" Queste, invece, le parole di Nuno Tavares: "Guendouzi è stata una delle figure più importanti per farmi arrivare alla Lazio. Ho parlato con lui tre volte e mi ha convinto che la Lazio sia una buona opportunità. Parliamo di un grande club, voglio lottare per essere ai piani più alti del campionato". Sulle sue ambizioni: "Devo lavorare, così come tutti. Voglio soprattutto giocare per i titoli". E su Zaccagni: "E’ uno dei giocatori più importanti. Ho già parlato con lui, mi ha chiesto come stessi e quando sarei tornato. Sono molto contento di poter giocare insieme a lui".

Dele-Bashiru: "Pronto per fare una grande stagione" Infine, presentazione anche per Dele-Bashiru. Il centrocampista classe 2001 arriva dall'Hatayspor in prestito oneroso con obbligo di riscatto per un affare complessivo da circa 6 milioni di euro: "Ho accettato la Lazio perché voglio avvicinarmi alla squadra di prestigio proprio come loro". Sulle sue condizioni, invece: "Mi sento forte e sto capendo le tattiche vuole il mister. Molto presto sarò pronto. Se sono al top della mia forma fisica sarò pronto a fare una grande stagione". E sul nuovo campionato: "Dovrò adattarmi alla Serie A, ma ho la giusta forma fisica e mentale per farlo. Tutti mi stanno aiutando per farmi integrare al meglio".

