L'Inter continua a lavorare in vista dell'esordio in campionato in programma sabato a Genova. Nell'allenamento odierno tutti in gruppo tranne Zielinski e de Vrij: il polacco sta molto meglio, si è allenato a parte sul campo ma a buon ritmo anche se difficilmente ci sarà contro i rossoblù. Giovedì in programma una nuova seduta mattutina per la squadra di Inzaghi

