Il campionato dell'Atalanta comincia con altre due defezioni. Già particolarmente colpita dagli infortuni durante il ritiro estivo e in occasione della Supercoppa Europea, la Dea deve fare i conti con altri due stop in vista della sua gara inaugurale in Serie A al 'Via del Mare', contro il Lecce (lunedì alle 18.30), entrambi in difesa: in terra salentina, infatti, non ci saranno Kolasinac e Toloi. L'ex Arsenal ha riportato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale destro, mentre per il campione d'Europa con l'Italia a Euro 2020 si tratta di una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale sinistro. Da valutare i tempi di recupero, potrebbero tornare entrambi dopo la sosta.