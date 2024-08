Le prime impressioni del nuovo allenatore del Milan: "Non un buon primo tempo, meglio il secondo. Ovviamente c'è tanto da migliorare. Morata, Theo e Reijnders in panchina? Era impossibile partissero titolari". Sui gol subiti: "È un problema collettivo, non di singoli difensori"

Il Milan Fonseca parte con un pari e un sospiro di sollievo. Il Toro vola sullo 0-2 a San Siro e poi il Milan la riacciuffa dall'89' al 95': " Non mi aspettavo che saremmo stati già perfetti - è l'analisi del nuovo allenatore rossonero a Sky dopo la gara -. Non è stato un buon primo tempo - aggiunge - diverso il secondo: recuperi più alti e più aggressività. Abbiamo avuto occasioni sufficienti per vincere, ma sappiamo come vanno certe volte le cose. Ora serve continuare a lavorare, c'è tanto da migliorare ovviamente".

La difesa e le scelte di formazione

Sulla formazione e gli ingressi dei big solo nella ripresa (come Morata, Theo Hernandez e Reijnders, tutti in campo dal 60'): "Abbiamo una settimana per farli migliorare ancora dal punto di vista fisico, era impossibile partissero dal 1', sicuramente quando sono entrati hanno fatto molto bene. Sofferenza in difesa? È un problema collettivo, non di singoli difensori. Nel primo tempo non abbiamo pressato alto, se loro giocano facilmente nella prima fase poi diventa più difficile per noi. Ripeto, nel primo tempo siamo stati un po' passivi, dobbiamo essere più aggressivi". Infine una battuta su Leao, che ha avuto tante occasioni ma le ha sprecate: "Non è una questione tecnica, ma di essere più attivo. Voglio sottolineare che Rafa, difensivamente, è stato diverso da quello che conosciamo, ha lavorato molto bene. Poi, per il resto, deve stare più vicino alla porta".