Introduzione

Inconveniente nel corso di Milan-Torino, valida per la prima giornata di campionato di Serie A: la goal line technology, il sistema elettronico che rileva se il pallone ha oltrepassato la linea di porta, non ha funzionato, ma grazie all'intervento dell'arbitro e della Var la rete è stata assegnata alla squadra granata. Succede dopo che il difensore del Milan, Thiaw, nel tentativo di salvare un pallone sulla linea di porta non era riuscito a respingerlo: il pallone supera la linea, ma il sistema che dovrebbe informare in tempo reale l'arbitro non rileva nulla. Poco dopo è lo stesso direttore di gara che con l'aiuto della Var assegna la rete del vantaggio al Torino. Eco la ricostruzione dell'episodio: