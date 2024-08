Dove vedere Hellas Verona-Napoli

La partita tra Verona-Napoli, che si giocherà domenica 18 agosto alle 18.30, sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Debutto al commento per Stefano Borghi, insieme al nuovo volto Blerim Dzemaili. Prepartita dalle 17.30 con Calcio d’Estate

La partita tra Verona - Napoli , valida per la 1^ giornata di Serie A , sarà trasmessa domenica 18 agosto alle 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . La telecronaca è affidata a Stefano Borghi, con il debutto al commento di Blerim Dzemaili . A bordocampo Marina Presello e Massimo Ugolini. A partire dalle 17.30 il prepartita con 'Calcio d’Estate' . In studio Giorgia Cenni, con Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino. Nel postpartita delle 20, invece, Roberta Noè insieme a Paolo Assogna.

I numeri di Verona e Napoli

Il Napoli è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide (10V, 3N) contro l’Hellas Verona in Serie A; l’unico successo degli scaligeri nel periodo è datato 24 gennaio 2021 (3-1 al Bentegodi). L’ultimo pareggio tra Hellas Verona e Napoli in casa dei gialloblù in Serie A risale al 24 aprile 1988 (1-1); da allora, 10 successi dei partenopei e quattro vittorie dei veneti. Hellas Verona e Napoli si sfideranno alla prima giornata di campionato per la quinta volta nella loro storia in Serie A, la quarta di fila in trasferta per i campani in questa striscia. Dopo un pareggio e una sconfitta, la squadra partenopea ha vinto ciascuna delle ultime due partite disputate contro i gialloblù al debutto stagionale di un massimo torneo: l’ultima proprio nell’anno dello scudetto (2022/23), con un rotondo 5-2. Dopo il successo per 1-0, contro l’Empoli, nel primo match dello scorso campionato, l’Hellas Verona potrebbe vincere due partite di fila alla prima giornata soltanto per la seconda volta in Serie A, dopo il biennio 1983/84 e 1984/85. Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite alla 1ª giornata di Serie A: già striscia record per i partenopei nel primo match stagionale nel massimo campionato.