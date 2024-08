A Sky Calcio Club, si analizza il ko di Verona del Napoli e in particolare le parole nel post partita di Antonio Conte: “Ho trovato che questi ragazzi -ha detto l'allenatore dopo lo 0-3 all'esordio in campionato- nella difficoltà fanno fatica: questa è una cosa grave perché non l’alleni in pochissimo tempo”. Nel video il commento degli ospiti nello studio di Fabio Caressa

NAPOLI, LE PAROLE DI CONTE DOPO VERONA