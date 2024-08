Dopo il Verona ha detto di vergognarsi, come ha visto i calciatori in questa settimana? La squadra ora le somiglia un po' di più?

"Col Verona dividerei la partita in due: nel primo tempo il Napoli ha fatto il Napoli, non hanno mai tirato in porta, è stato lo specchio di quello che vorrei vedere. Nel secondo c'è stata una partita totalmente diversa. Non sembrava la prima di questo campionato, ma di essere tornati indietro di un anno. Questo ha risvegliato vecchi scheletri. Con quel secondo tempo anche i nostri tifosi sono tornati all'anno scorso, e pensavo che tante cose fossero già state cancellate. Voglio basare la rinascita del club su un gruppo di 10-12 giocatori che sono qui da tanto. Sono ragazzi per bene, hanno a cuore Napoli, si allenano bene, c'è applicazione, responsabilità ed entusiasmo. Questa settimana stiamo lavorando bene, come fatto anche in precedenza. I ragazzi hanno preso coscienza di quanto successo col Verona, sono i primi a non voler ripetere certe situazioni. Con loro so di avere uno zoccolo duro, e mi affido totalmente a loro. Ho fiducia nel lavoro, la stessa fiducia che faccio fatica ad avvertire nell'ambiente".