Non poteva, probabilmente, esserci inizio peggiore. Conte torna in A sulla panchina del Napoli e - dopo lo sfogo sul mercato nella conferenza della vigilia - va ko per 3-0 sul campo dell'Hellas: "Nel primo tempo c'è stata una squadra in campo, il Verona non aveva neanche mai tirato - sono state le parole di Conte a Sky Sport -. Al rientro nel secondo abbiamo subito concesso un tiro e poi un gol. Ci siamo sciolti come neve al sole. Quello che mi sento di dire è che c'è da chiedere umilmente scusa al popolo napoletano che ci segue con passione . È giusto che mi assuma io le responsabilità. Quella del secondo tempo è stata una prestazione inaccettabile, figlia sicuramente di qualcosa. Ora c'è da lavorare sotto ogni punto di vista. Sono arrivato qui con entusiasmo e voglia. Posso mettermi a disposizione in qualsiasi modo e aiuterò il Napoli in qualsiasi modo".

"Il problema e non è di facile risoluzione". E su Osimhen…

Conte è poi tornato sulle sue parole in conferenza e sul grande tema del mercato: "Al di là del mercato, quello che è preoccupante è vedere la squadra sciogliersi in questo modo alla prima difficoltà. Dal mercato ne possono arrivare quanti ne vogliamo, ma è relativo. Il problema va risolto a monte e non è di facile risoluzione. Penso di avere l'esperienza giusta per dire alcune cose e, quando parlo, me ne assumo sempre la responsabilità. Non parlo mai tanto per parlare". Su Osimhen e se possa tornare in campo in caso di mancata cessione: "E' una domanda da fare al club e non a me. Osimhen fin da ritiro si è allenato a parte e io mi sono messo come spettatore. Ma, al netto di un singolo giocatore, serve avere un atteggiamento con più personalità e voglia. Anche nella difficoltà vedo i ragazzi fare molta fatica, ed è una cosa grave e che non si allena in poco tempo. Serve pazienza e lavorare sulla mentalità".