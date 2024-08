Allenamento mattutino per i nerazzurri in vista della sfida con il Lecce. Hanno lavorato a parte De Vrij e Buchanan, mentre è tornato in gruppo Zielinski che contro i salentini (diretta su Sky - canali Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ) andrà in panchina

Messa da parte la prima giornata di campionato, con il 2-2 subito in extremis a Marassi dal Genoa, per l'Inter è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno di campionato, anche questo in programma sabato in diretta su Sky - canali Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. I nerazzurri hanno svolto l'allenamento questa mattina e a parte hanno lavorato solamente De Vrij e Buchanan. La buona notizia arriva dal rientro in gruppo di Piotr Zielinski che, contro il Lecce, sarà a disposizione per la panchina. Si va, dunque, verso la conferma del blocco di centrocampo visto nella gara inaugurale e formato dai 'soliti' Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. E si attende anche il pienone a San Siro per la prima in casa di questo campionato.