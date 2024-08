Indisponibile per un problema fisico, Vlasic ha parlato a Sky Sport della sua situazione: “Per prima cosa voglio star bene, non sono ancora al top. Il mio primo anno è stato buono ma nel secondo ho giocato con tanto dolore per mesi”. Sul numero 10, scelto per questa stagione: “È speciale, l’ho avuto in Nazionale quando Modric era fuori”. E su Vanoli: “Professionista vero, gli piacciono i giocatori che sanno giocare a calcio”

