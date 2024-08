Il Milan perde a Parma. È il primo ko della gestione Fonseca che segue di una settimana il pari riacciuffato in pieno recupero (e dopo essere stati sotto 0-2) contro il Torino. Una marea di occasioni: tante per i rossoneri ma tante anche per il Parma di Pecchia: "Non abbiamo avuto la capacità di pressare bene, difensivamente abbiamo fatto molto male, non abbiamo difeso bene sia come squadra che individualmente, e così era impossibile vincere - è stata la sua analisi a DAZN sui problemi della sua squadra -. Abbiamo sbagliato i duelli e siamo arrivati tardi nelle zone di pressione o nelle preventive. Sono tante le cose che non hanno funzionato, e con così tanti errori era impossibile vincere una partita come quella di oggi, contro un Parma che ha creato tantissime occasioni. Il principale responsabile sono sempre io - prosegue Fonseca -, ma è chiaro che ci sia un problema di atteggiamento difensivo e di aggressività difensiva".

SERIE A Le pagelle di Parma-Milan 2-1