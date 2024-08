Introduzione

Dopo il pari col Toro è arrivato anche il primo ko della gestione Fonseca: un punto nelle prime due partite non si vedeva da tredici anni (quando allenava Allegri e il Milan giocava con lo scudetto cucito sul petto) ed era successo solo cinque volte nell'intera storia del club. Ecco il confronto tra l'allenatore portoghese e gli ultimi 15 avvii di stagione del Milan, e tutte le sue altre partenze in carriera. Anche con la Roma non aveva iniziato benissimo…

