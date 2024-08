Vigilia di match per l' Atalanta di Gasperini che in conferenza stampa ha presentato la sfida all' Inter di Inzaghi : "Non abbiamo mai vinto a San Siro, c'è sempre una prima volta. L'Inter è una squadra molto forte. È una gara che arriva troppo presto, con tutte le vicissitudini , ma giochiamo una partita importante contro una squadra che ha vinto il campionato". Inevitabile anche un commento sulle ultime ore di mercato che hanno portato via a Gasperini Teun Koopmeiners : " Ha raggiunto quello che voleva , a noi ha dato tanto. Sono tutti quanti felici. Lo è la Juve, lui e l'Atalanta. Tutti vissero felici e contenti ".

"Zaniolo fin qui scommessa non vinta"

Difficilmente per la sfida all'Inter ci sarà Hien. Da valutare Lookman, mentre per Zaniolo sarà forfait: "Lui è qui da due mesi. Pensavamo che sarebbe stata una scomessa vinta, ma al momento siamo fermi al palo. Dobbiamo sfruttare le caratteristiche di ognuno. Bisogna avere più soluzioni, dovremo avere più varietà di gioco. A Torino abbiamo creato tanto, forse molto più che a Lecce. La sconfitta di Torino è un risultato che non ci sta proprio". E sul mercato in generale: "Non mi ha procurato stress. L'Inter è partita in anticipo su tutte, ma è una squadra già consolidata. La Juventus ha fatto una campagna acquisti straordinaria, il Milan anche si è mosso. Io vedo molto bene anche le squadre medie, anche il Napoli sta completando la rosa".