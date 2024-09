In questi anni in Italia in cosa ti senti migliorato? E in cosa devi lavorare per migliorare ulteriormente?

"E' divertente perché ho giocato anche difensore centrale quando ero in Olanda. Quando sono arrivato in Italia non tutti mi conoscevano e ho giocato in diversi ruoli, ma preferisco decisamente giocare a centrocampo e la Juventus mi ha preso per questo. Vorrei essere un calciatore più completo rispetto a quello che sono adesso e combinare tutti gli elementi insieme per diventare un centrocampista a tutto tondo"