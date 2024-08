Straordinaria prova di forza dell'Inter che batte 4-0 l'Atalanta a San Siro in uno dei due anticipi della terza giornata di Serie A. Protagonista assoluto Thuram, autore di 2 gol e mezzo (è lui a propiziare l'autogol di Djimsiti per l'1-0). Di Barella l'altra rete, una delle più belle fin qui del campionato. Gli highlights di Inter-Atalanta da ora su Sky Sport Insider in anteprima per gli abbonati