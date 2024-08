Inzaghi: "Thuram cresce, dipende tutto da lui"

L'allenatore dell'Inter commenta il sonoro 4-0 all'Atalanta: "Vincere in questo modo dà grande soddisfazione, non dimentichiamo chi avevamo di fronte, i ragazzi sono stati molto concentrati". Sul mattatore Thuram: "Cresce sempre, dipende tutto dalla sua testa e dalla sua voglia, ma sono contento di tutti gli attaccanti". Sulle avversarie: "L'anti-Inter? Ce ne sono molte che si sono rinforzate"

Grande soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi dopo un 4-0 all'Atalanta che comunque lancia un segnale al campionato: "Sono stati bravi i ragazzi, abbiamo iniziato con determinazione, giocato bene tecnicamente, abbiamo fatto ottima mezz'ora poi con il caldo nell'ultimo quarto d'ora ci siamo abbassati - spiega - Poi nel secondo tempo siamo ripartiti". Un successo che fa rumore anche se arrivato solo alla 3^ giornata: " Vincere in questo modo contro l'Atalanta dà soddisfazione, mi erano piaciuti tanto i ragazzi in settimana e abbiamo fatto molto bene nella partita - prosegue - Non dimentichiamo chi avevamo di fronte, giocare contro di loro ti porta delle volte a perdere le posizioni ma i ragazzi hanno avuto grande concentrazione e abbiamo concesso all'Atalanta molto poco".

"Anti-Inter? Non mi piace fare previsioni"

Con 4 gol in 3 gare (con due doppiette), Marcus Thuram è attualmente il trascinatore dell'Inter: "Thuram? Continua a lavorare, ha ormai più di 50 gare in serie A, è partito bene e tutto parte da lui, dalla sua testa e dalla sua voglia. Gli attaccanti stanno tutti bene e sono molto soddisfatto - dice ancora - Dobbiamo tenere sempre una soglia alta e lo abbiamo fatto. Dobbiamo sempre tenere il livello altissimo, ciò che abbiamo fatto lo scorso anno sarà difficile ripeterlo ma dobbiamo lavorare al massimo, i nostri competitor si sono migliorati, ce la giocheremo fino alla fine in un campionato molto avvincente". E a tal proposito chi potrebbe essere l'anti-Inter? "Ci sono tante squadre, previsioni non mi piace farle, tante squadre si sono rinforzate molto e non mi va di indicarne una, ce ne sono diverse che cercheranno di rendere al massimo"