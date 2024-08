Sfida delicata fra Lazio e Milan che si ritrovano all'Olimpico dopo le sconfitte dell'ultimo turno contro Udinese e Parma. Nella Lazio Baroni cambia 5 elementi inserendo fra i titolari Patric, Tavares, Tchaouna, Rovella e Dia che farà coppia con Castellanos. Emergenza in attacco per Fonseca con Morata e Jovic fuori causa e Okafor terminale offensivo con Camarda in panchina. Esordio per Fofana a centrocampo

FONSECA: "MI ASPETTO UN MILAN DIVERSO"