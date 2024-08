Como, Varane fuori dalla lista della Serie A dopo l'infortunio

Il difensore è stato escluso dalla lista Serie A del club lombardo. Al momento è ancora fuori per un problema al ginocchio rimediato in Coppa Italia contro la Samp. Fabregas sul futuro del giocatore: "Vediamo cosa può succedere con Varane, è una sua decisione, dobbiamo capire come sta e come si sente"

Raphaël Varane è stato escluso dalla lista Serie A del Como , impegnato nel match contro l'Udinese nel prossimo turno di campionato. Il difensore, arrivato a fine luglio, è ancora fuori per un problema al ginocchio rimediato in Coppa Italia contro la Sampdoria, lo scorso 11 agosto. Avrebbe dovuto recuperare nel giro di 3/4 settimane dal momento dell’infortunio, ma ad oggi non si sa ancora quando rientrerà. Per questo motivo, quindi, al momento è fuori lista ed eventualmente il Como lo aggiungerà più avanti se il giocatore starà bene. Certo è che questo ennesimo infortunio potrebbe compromettere il suo futuro a Como ma anche il proseguimento della sua carriera.

Le parole di Fabregas in conferenza

Anche Cesc Fabregas, in conferenza, ha affrontato il tema: "Vediamo cosa può succedere con Varane, è una sua decisione, dobbiamo capire come sta e come si sente, per il momento non ha ancora recuperato bene e dobbiamo aspettare un po' di più. Non sono io che posso decidere per loro, devo aspettare e rispettare qualunque decisione dei singoli".