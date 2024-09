L'Atalanta dovrà fare a meno di Rafael Toloi in occasione del match in programma domenica 15 settembre alle 15 contro la Fiorentina. Il difensore soffre di una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro. Rischia di saltare anche le sfide contro Arsenal, Como e Bologna. Resta fuori dalla lista dei 23 convocati contro i viola, proprio come Ben Godfrey, fermo a causa di una lombalgia

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI